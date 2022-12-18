Одним из самых необычных способов кражи машин стало воровство «на чемодан».
Этот метод работает за счет усиления сигнала ключа системы бесключевого доступа, так что автомобиль «думает», что пульт находится в машине, хотя на самом деле он дома.
Вор, найдя свою «жертву», приходит ночью со спецоборудованием и ходит вокруг дома хозяина в поисках сигнала от ключа. Конечно, речь идет о частном доме. Именно это и произошло в Германии. Владелец решил поделиться записями с камер в одной из соцсетей.
То, что вы видите на видео, вовсе не призрак, а человек в капюшоне, который ходит рядом с домом с длинным кабелем в руках, служащим антенной. На шее у него сумка («чемодан»). Это улавливатель сигналов. Второй вор уже ждет у машины потерпевшего.
Если удается найти сигнал от ключа, воры моментально уезжают на угнанной машине. В данном случае не удалось, и если бы не камеры, хозяин, вероятно, ничего бы и не заподозрил.
Можно ли защититься от кражи «на чемодан»? Да, говорят в полиции, — достаточно просто обернуть ключ алюминиевой фольгой. Она ограничивает сигнал, создавая «клетку Фарадея» для ключа. Это просто и, как правило, эффективно.
Также полицейские не рекомендуют оставлять ключи от машины рядом с входной дверью дома. Большинство людей так делает, а воры этим пользуются.
- К этим автомобилям особенно «неравнодушны» угонщики.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: auto-swiat.pl
Фото: скриншот YouTube
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