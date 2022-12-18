Этот владелец ничего бы не узнал, если бы камера не зафиксировала «призрак» у дома…

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Одним из самых необычных способов кражи машин стало воровство «на чемодан».

Этот метод работает за счет усиления сигнала ключа системы бесключевого доступа, так что автомобиль «думает», что пульт находится в машине, хотя на самом деле он дома.

Вор, найдя свою «жертву», приходит ночью со спецоборудованием и ходит вокруг дома хозяина в поисках сигнала от ключа. Конечно, речь идет о частном доме. Именно это и произошло в Германии. Владелец решил поделиться записями с камер в одной из соцсетей.

То, что вы видите на видео, вовсе не призрак, а человек в капюшоне, который ходит рядом с домом с длинным кабелем в руках, служащим антенной. На шее у него сумка («чемодан»). Это улавливатель сигналов. Второй вор уже ждет у машины потерпевшего.

Если удается найти сигнал от ключа, воры моментально уезжают на угнанной машине. В данном случае не удалось, и если бы не камеры, хозяин, вероятно, ничего бы и не заподозрил.

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Можно ли защититься от кражи «на чемодан»? Да, говорят в полиции, — достаточно просто обернуть ключ алюминиевой фольгой. Она ограничивает сигнал, создавая «клетку Фарадея» для ключа. Это просто и, как правило, эффективно.

Также полицейские не рекомендуют оставлять ключи от машины рядом с входной дверью дома. Большинство людей так делает, а воры этим пользуются.

К этим автомобилям особенно «неравнодушны» угонщики.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: auto-swiat.pl



Фото: скриншот YouTube