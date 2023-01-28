Пассажир заснял изнутри, как машина тонет (видео)

Финал неожиданный...

В Сети популярны видеоролики, на которых автомобилисты пытаются вплавь преодолеть водную преграду. Однако теперь просмотры набирает видео, снятое с необычного ракурса.

Водитель с пассажиром куда-то двигались во время наводнения и решили не сдаваться, когда зашли на приличную для автомобиля глубину. Они записали видео изнутри.

Вода поднялась до середины лобового стекла и начала проникать в салон через все возможные щели. Ноги пассажира и водителя, нажимающего педали, также очутились в воде по колено. Удивительно, что машина не заглохла.

Постепенно автомобиль выбирается на более высокое место, и герои видео с облегчением выдыхают. Интересно, как пережил это приключение двигатель.

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Источник: El Pais

Фото: YouTube