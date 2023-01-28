Въехал в столб — это ДТП? Не всегда — журнал За рулем

Въехал в столб — это ДТП? Не всегда

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции поставил точку в этом вопросе.

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Фемида вернула водительское удостоверение водителю, который врезался в опору электропередачи и скрылся с места происшествия.

Счастливчика спасла аккуратность: столб не был поврежден. Хотя изначально мужчине не очень везло: ГИБДД посчитала, что автомобилист незаконно оставил место ДТП. Суд первой инстанции лишил его прав на год. Но судья высшей инстанции с этим не согласился.

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В итоге: если урон нанесен только тому, кто куда-то врезался, то с точки зрения закона это не ДТП. Водитель может продолжить движение, не оформляя происшествие. Ремонтировать свой автомобиль придется, конечно, за свой счет.

Кассационный суд пришел к выводу, что в результате наезда на ЛЭП пострадал только автомобиль, поэтому случившееся не является дорожно-транспортным происшествием.

Источник: «Российская газета»

Фото: АГН «Москва»

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