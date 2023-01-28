Мошенники в России изобрели новый способ угона

Он связан с фейковой продажей автомобилей.

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Мысль аферистов не стоит на месте. Подорожание машин поспособствовало тому, что на рынке появилось много хитроумных мошеннических схем. Одна из них уже показала свою эффективность, хотя злоумышленники и погорели.

Доверчивые автовладельцы выставляли машины на продажу. Но жулики уже поджидали жертв, создав имитацию реально существующего автосалона, хотя и с липовыми документами.

Они находили объявления о продаже автомобилей в Сети и предлагали продавцам свои услуги за скромное вознаграждение. Затем осматривали товар, подписывали агентские договоры и забирали машины с ключами и документами.

Клиентам приходили фальшивые платежные поручения о переводе средств, но сами средства — нет. Аферисты оправдывали происходящее тем, что возникли «технические трудности». Зато в Сети появлялись новые объявления — с продажей уже похищенных автомобилей. Таким образом удалось украсть 11 штук.

Изобретательные преступники собирали деньги и с покупателей под предлогом предоплаты. Общая сумма ущерба составила около 8 млн рублей.

Полиция расследует дело. Материалы по одному из эпизодов мошенничества переданы в суд.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos