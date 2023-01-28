Мошенники в России изобрели новый способ угона

Мысль аферистов не стоит на месте. Подорожание машин поспособствовало тому, что на рынке появилось много хитроумных мошеннических схем. Одна из них уже показала свою эффективность, хотя злоумышленники и погорели.
Доверчивые автовладельцы выставляли машины на продажу. Но жулики уже поджидали жертв, создав имитацию реально существующего автосалона, хотя и с липовыми документами.
Они находили объявления о продаже автомобилей в Сети и предлагали продавцам свои услуги за скромное вознаграждение. Затем осматривали товар, подписывали агентские договоры и забирали машины с ключами и документами.
Клиентам приходили фальшивые платежные поручения о переводе средств, но сами средства — нет. Аферисты оправдывали происходящее тем, что возникли «технические трудности». Зато в Сети появлялись новые объявления — с продажей уже похищенных автомобилей. Таким образом удалось украсть 11 штук.
Изобретательные преступники собирали деньги и с покупателей под предлогом предоплаты. Общая сумма ущерба составила около 8 млн рублей.
Полиция расследует дело. Материалы по одному из эпизодов мошенничества переданы в суд.
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Источник: «Российская газета»
Фото: Depositphotos
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