91 год назад начат выпуск легендарной полуторки

29 января 1932 года Горьковский автозавод, который тогда назывался Нижегородским, начал производить грузовик НАЗ-АА, больше известный как ГАЗ-АА, знаменитую советскую полуторку, которая, по сути, являлась копией Форда-АА.
Первые такие автомобили собирали из американских комплектующих, на них стояли эмблемы «Форда».
Машина была проста в обслуживании и изготовлении. Мотор всего 40 л.с (с 1938 года — 50 л.с), но скорость — 70–75 км/ч. Это отвечало требованиям 30-х годов, но устарело к 40-м. А ведь к началу Великой Отечественной войны, в основном, полуторки перевозили грузы советской армии и обслуживали народное хозяйство.
Большой болью водителей было лобовое стекло, которое не прогревалось зимой и обрастало льдом. Или шестерни коробки передач, быстро выходившие из строя. Всех недостатков машины было не перечесть, хотя эти грузовички внесли большой вклад в победу над немцами.
Смотрите также архивную статью «За рулем» о полуторке в №6 за 1994 год.
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Фото: YouTube
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