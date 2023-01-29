В России возобновили выпуск необычной версии Нивы

Этим занимается дочернее предприятие АВТОВАЗа.

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Компания «ВИС-Авто» снова собирает внедорожники Lada Niva Bronto. Раньше для этого недоставало необходимых комплектующих.

У Бронто имеется кондиционер, дневные ходовые огни, электрические стеклоподъемники, подогрев сидений, подвеска с увеличенным дорожным просветом, расширитель колесных арок, аудиоподготовка.

Под капотом полноприводного внедорожника двигатель объемом 1,7 литра. Коробка передач — механическая, пятиступенчатая.

В комментариях пользователи пишут, что в Тольятти такая машина в комплектации Премиум стоит 1,8 миллиона рублей.

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Источник: Паблик во Вконтакте «Avtograd News»

Фото: За рулем