В России возобновили выпуск необычной версии Нивы — журнал За рулем

В России возобновили выпуск необычной версии Нивы

Этим занимается дочернее предприятие АВТОВАЗа.

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За что миллион? Тест самой дорогой (заводской) Нивы

Компания «ВИС-Авто» снова собирает внедорожники Lada Niva Bronto. Раньше для этого недоставало необходимых комплектующих.

У Бронто имеется кондиционер, дневные ходовые огни, электрические стеклоподъемники, подогрев сидений, подвеска с увеличенным дорожным просветом, расширитель колесных арок, аудиоподготовка.

В России возобновили выпуск необычной версии Нивы

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Под капотом полноприводного внедорожника двигатель объемом 1,7 литра. Коробка передач — механическая, пятиступенчатая.

В комментариях пользователи пишут, что в Тольятти такая машина в комплектации Премиум стоит 1,8 миллиона рублей.


Источник: Паблик во Вконтакте «Avtograd News»

Фото: За рулем

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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