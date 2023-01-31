КАМАЗ: какие сотрудники там остро необходимы

На КАМАЗе принят ряд мер, направленных на снижение дефицита кадров в сфере инновационной деятельности компании и среди ключевых рабочих.
Зам. гендиректора компании по управлению персоналом Жанна Халиуллина рассказала, что в условиях масштабного технологического развития в стране и на КАМАЗе важно собрать молодых высокопотенциальных инженеров для инновационной деятельности: инженеров-конструкторов, электронщиков, технологов и программистов.
Востребованы также:
- наладчики автоматических линий и агрегатных станков
- слесари-ремонтники
- электромонтеры
- токари.
На заводе удалось повысить уровень зарплат (в среднем на 40%); так, средний оклад на предприятии выше, чем по городу: в Набережных Челнах он составляет 54,4 тыс. рублей, а в компании — 59,8 тыс. рублей. Работники также получают соцльготы и гарантии.
Средний возраст сотрудников на КАМАЗе составляет 44 года, и он не меняется последние 10 лет.
Много лет в Набережных работает целевая программа подготовки кадров, идет обучение студентов машиностроительного профиля по конкретным рабочим профессиям с последующим трудоустройством на заводы компании.
Современные учебные площадки есть и на самом КАМАЗе. В условиях дефицита кадров на рынке особый упор сделан на универсализации кадров. И такие работники необычайно востребованы.
В 2022 году рост производительности в бригадах, где работали универсальные работники, в среднем, составил 16%.
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Источник: КАМАЗ
Фото: Depositphotos
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