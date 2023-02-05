Пешеход дважды за полчаса попал под колеса авто — журнал За рулем

Пешеход дважды за полчаса попал под колеса авто

И оба раза он перебегал дорогу в неположенном месте.

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Медикам пришлось дважды за час оказывать помощь молодому, но упорному мужчине. В первый раз житель Тюмени был сбит автомобилем Renault, когда переходил дорогу на улице Республики, 189, вне пешеходного перехода. На машине скорой помощи он был доставлен во вторую областную больницу, где ему оказали помощь и отпустили.

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Каково же было удивление медиков, когда буквально через полчаса этому молодому человеку вновь потребовалась помощь врачей, и снова после наезда на него автомобиля. Теперь уже он попал под колеса Mitsubishi на улице Мельникайте, 75, напротив больницы. Там он тоже перебегал дорогу в неположенном месте.

Сейчас пострадавший госпитализирован с различными повреждениями, рассказали в пресс-службе ОГИБДД по Тюменской области.

Источник: Telegram-канал SHOT

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