Топ-5 курьезных отзывных кампаний

Эмблемы, напитки, ключи и другое: из-за чего автопроизводители возвращали машины.

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Проведение автопроизводителями отзывных кампаний дело достаточно обыденное. Как правило, они связаны с серьезными дефектами, которые обнаруживаются уже после продажи авто. Но известны и достаточно нелепые причины для отзыва автомобилей, с которыми, в принципе, можно ездить без проблем.

Составили топ-5 самых забавных отзывных кампаний.

Окраска запаски у Лады. В 2018 году Lada Vesta подвела — на заводе запаску окрасили в тот же цвет, что и штатные колеса, а шины на них отличались. А согласно ГОСТу, «наружная сторона колеса и/или шины для временного пользования должна иметь окраску, заметно отличающуюся от окраски серийного колеса в сборе». Пришлось вызвать на сервис более 41 тыс. автомобилей, чтобы перекрасить им диск запаски.

Опасные напитки в Тойоте. В 1995 году причиной отзыва модели Toyota Corolla стал проблемный датчик подушек безопасности. Как выяснил производитель, подушки могли сработать от капель напитка, пролитого в районе подстаканника. Чтобы исключить такой риск, на сервис пришлось вызвать около 628 тыс. автомобилей.

Эмблема модели не с той стороны. Не на ту сторону задней двери рабочие наклеили надпись Odyssey у североамериканского минивэна Honda Odyssey 2014 модельного года. Из-за этого в 2013-м был объявлен отзыв. На какие-либо технические качества автомобиля наклеенная не в том месте эмблема повлиять не могла, но в American Honda Motor сочли, что это могло повлиять на цену автомобиля при перепродаже.

Аварии из-за связки ключей GM. Примерно 2,5 млн экземпляров Chevrolet Cobalt, Pontiac G5, Saturn Ion, Chevrolet HHR, Pontiac Solstice, Saturn Sky и Opel GT 2003–2010 модельных годов были отозваны для замены замка зажигания в Северной Америке в 2014 году. Причина была довольно странной: тяжелые связки ключей или брелоки способны были провернуть ключ на ходу, выключив мотор и оставив машину без электропитания. Это не только создавало риск аварийной ситуации, но в ряде случаев уже привело к авариям со смертельным исходом.

Секс по телефону Хонды. В 2006 году Honda и Acura вынуждены были разослать 1,2 млн автовладельцев исправленные инструкции, поскольку в их экземплярах руководства пользователя закралась ошибка в номере телефона горячей линии Хонды. Всего лишь был указан неверный префикс (800 вместо правильного 888). Вот только из-за этого пытающиеся позвонить в Хонду водители попадали в службу «секс по телефону».

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Источник: по материалам СМИ

Фото: Unsplash, лада.онлайн