Уникальную вазовскую «пятерку» на платформе Мерседеса выставили на продажу — журнал За рулем

Уникальную вазовскую «пятерку» на платформе Мерседеса выставили на продажу

На немецкое авто она мало похожа. Разве что стоимостью.

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В Москве выставили на продажу 27-летний ВАЗ-2105 на платформе Мерседес W210 AMG 55. Продавец пишет, что проект находится в финальной стадии, осталось лишь небольшие виды работ провести, в частности, по кондиционированию и установке печки.

«Пятерка» перекрашена в серый матовый цвет, который является эксклюзивным для MercedesBenz AMG. Все выполнено по технологии официального дилера Мерседеса.

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Уникальную вазовскую «пятерку» на платформе Мерседеса выставили на продажуАвито
Авито

Всем сомневающимся владелец готов предоставить архивные фото и видео по всем работам.

Расстаться с автомобилем продавец готов за 2,55 млн рублей.

Источник: Авито
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