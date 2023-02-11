Уникальную вазовскую «пятерку» на платформе Мерседеса выставили на продажу

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В Москве выставили на продажу 27-летний ВАЗ-2105 на платформе Мерседес W210 AMG 55. Продавец пишет, что проект находится в финальной стадии, осталось лишь небольшие виды работ провести, в частности, по кондиционированию и установке печки.
«Пятерка» перекрашена в серый матовый цвет, который является эксклюзивным для Mercedes—Benz AMG. Все выполнено по технологии официального дилера Мерседеса.
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Авито
Всем сомневающимся владелец готов предоставить архивные фото и видео по всем работам.
Расстаться с автомобилем продавец готов за 2,55 млн рублей.
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Источник: Авито