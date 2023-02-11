Как троллят безбилетников в общественном транспорте

В Казани безбилетным пассажирам выдали полезный овощ.

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С безбилетниками контролеры борются испокон веков. Возможно, путем наказаний они это делать устали и решили перейти с кнута на пряник. Так как безбилетных пассажиров в народе называют зайцами, контролеры в трамваях и троллейбусах Казани стали выдавать им соответствующий овощ — морковь.

Вместе с угощением была предложена возможность оплатить проезд. И отмечается, что все безбилетники ею воспользовались.

Обидно только за добропорядочных граждан, оплативших проезд вовремя, ведь им вкусного подарка не досталось.

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Источник: Телеграм-канал «ВТП / ВТатарстанеПоймут»

Фото: Telegram