Как троллят безбилетников в общественном транспорте

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С безбилетниками контролеры борются испокон веков. Возможно, путем наказаний они это делать устали и решили перейти с кнута на пряник. Так как безбилетных пассажиров в народе называют зайцами, контролеры в трамваях и троллейбусах Казани стали выдавать им соответствующий овощ — морковь.
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Вместе с угощением была предложена возможность оплатить проезд. И отмечается, что все безбилетники ею воспользовались.
Обидно только за добропорядочных граждан, оплативших проезд вовремя, ведь им вкусного подарка не досталось.
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Источник: Телеграм-канал «ВТП / ВТатарстанеПоймут»
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