Ferrari оснастят реактивным двигателем

Причем не только ради дополнительного ускорения.

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Компания Ferrari запатентовала систему с миниатюрными реактивными двигателями. Причем подан патент был еще в конце 2019 года, а опубликован только сейчас.

Через сопла под днищем может вырываться сжатый воздух, хранящийся под давлением 700–900 бар. Может показаться, что это очень много, но в водородомобилях топливо уже хранится именно под таким давлением.

Стоит отметить, что воздух может выходить со сверхзвуковой скоростью, что, соответственно, будет сопровождаться звуковым ударом.

В патентной заявке система описывается как многофункциональная. Она может использоваться для ускорения и торможения, а также для увеличения прижимной силы, то есть влияет и на управляемость.

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Источник: TheDrive

Фото: Ferrari, TheDrive