Открыт прием заказов на электрические УАЗы — есть цены — журнал За рулем

Открыт прием заказов на электрические УАЗы - есть цены

Легкий электрический грузовик EVM Pro готовится выйти на рынок.

Материалы по теме
Когда появится российский электрогрузовик EVM Pro? Известны подробности

Петербургская компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» объявила о старте приема заказов на первую партию автомобилей EVM Pro. Напомним, это коммерческие электромобили на базе УАЗ Пикап с запасом хода 300 км и грузоподъемностью в одну тонну.

Сообщается, что будут доступны машины трех модификаций: промтоварный фургон, еврофургон и изотермический фургон.

Продаваться автомобили будут как напрямую через компанию-производителя, так и через официальные дилерские центры УАЗ «Торгмаш» в Москве. Отгрузка товарных машин начнется во втором квартале 2023 года.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Открыт прием заказов на электрические УАЗы — есть цены

    Материалы по теме
    Профи, но другой: тест самого необычного УАЗа

    Для первых 250 машин цену зафиксируют на уровне 4,5 млн рублей. А при покупке машины в лизинг или кредит будет действовать субсидия в размере до 950 тысяч рублей.

    • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

    Источник: Telegram / Электротранспорт в России

    Материалы по теме
    Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

    Проголосуй — выиграй Ладу!

    Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


    В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


    ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

    Наше новое видео
    Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе
    Незаметный герой ГАЗ-63: чем этот вездеход был лучше иностранных аналогов?
    Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР

    Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

    За рулем в новостях на Дзен
    Фото:
    Количество просмотров100
    Оцените материал
    0:—1

    Отзывы о УАЗ Pickup (3)

    УАЗ 2010 / срок владения до 6 месяцев

    Комментарий:

    Наконец дождались и Пикап с АКПП. Ждем всей компанией)

    Написать отзыв

    Купить свежий номер
    «За рулем» можно здесь: