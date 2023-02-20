Открыт прием заказов на электрические УАЗы - есть цены

Легкий электрический грузовик EVM Pro готовится выйти на рынок.

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Петербургская компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» объявила о старте приема заказов на первую партию автомобилей EVM Pro. Напомним, это коммерческие электромобили на базе УАЗ Пикап с запасом хода 300 км и грузоподъемностью в одну тонну.

Сообщается, что будут доступны машины трех модификаций: промтоварный фургон, еврофургон и изотермический фургон.

Продаваться автомобили будут как напрямую через компанию-производителя, так и через официальные дилерские центры УАЗ «Торгмаш» в Москве. Отгрузка товарных машин начнется во втором квартале 2023 года.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Для первых 250 машин цену зафиксируют на уровне 4,5 млн рублей. А при покупке машины в лизинг или кредит будет действовать субсидия в размере до 950 тысяч рублей.

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Источник: Telegram / Электротранспорт в России