Сотрудника ГИБДД поймали на наркотиках (причем сдали свои)

История произошла в Новосибирске.

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В Новосибирске в автомобиле сотрудника ГИБДД обнаружены два пакетика марихуаны. Наркотики нашли его коллеги.

«Экипажем ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе несения службы был остановлен автомобиль Mazda под управлением водителя 1998 года рождения. При осмотре транспортного средства были обнаружены два пакетика с веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество является каннабисом», — сообщили в полиции.

По данному факту проводится проверка. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, по ее результатам сотрудник будет уволен и понесет законное наказание.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos