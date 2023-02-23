Сотрудника ГИБДД поймали на наркотиках (причем сдали свои)

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В Новосибирске в автомобиле сотрудника ГИБДД обнаружены два пакетика марихуаны. Наркотики нашли его коллеги.
«Экипажем ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе несения службы был остановлен автомобиль Mazda под управлением водителя 1998 года рождения. При осмотре транспортного средства были обнаружены два пакетика с веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество является каннабисом», — сообщили в полиции.
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По данному факту проводится проверка. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, по ее результатам сотрудник будет уволен и понесет законное наказание.
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Источник: ТАСС
Фото: Depositphotos