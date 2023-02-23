Нива не выступит на «Дакаре» - что произошло?

Вместо нее поедет Duster.

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Компания Renault планировала выставить на ралли-марафон Дакар-2025 гоночную версию нового поколения Lada Niva, таким образом устроив презентацию модели.

Однако теперь, после ухода французской компании из России, это стало невозможным.

В результате заводская команда будет выступать на Dacia Duster.

Учитывая дату (2025 год), вполне возможно, что и Дастер там будет представлен в следующем поколении, которое мы во всей красе еще не видели.

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Источник: the checkered flag

Фото: Renault Group