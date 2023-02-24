Реально ли оспорить ошибочный штраф за непристегнутый ремень

Эксперт рассказал, что можно сделать в такой ситуации.

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Дорожные камеры постоянно расширяют свои возможности. И вот уже и разговор по телефону, и непристегнутый ремень становятся причиной для наказания водителя. Что касается последнего, то фиксировать это нарушение камеры могут и днем, и ночью — в темное время суток им помогает инфракрасная подсветка.

Но иногда техника дает сбой, и штраф прилетает добросовестному водителю, который на самом деле был пристегнут.

В ЦОДД признали, что недостатки в работе комплексов все-таки есть, а на достоверность фотографии может влиять целый ряд факторов, включая загрязненное лобовое стекло, блики, тени и даже одежда водителя.

Но оспорить такой штраф очень проблематично, предупреждает автоэксперт Алексей Хресин. И если вы намерены доказать свою правоту, то делать это лучше в суде, советует он. Упростить задачу могут показания пассажира, находившегося в салоне в момент фотофиксации.

По мнению эксперта, сократить частоту ошибочно выписанных штрафов с камер поможет только доработка их программного обеспечения.