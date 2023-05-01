Ах, вот в чем дело! Самый быстрый ремонт автомобиля

Машина не завелась после мойки, и ее на эвакуаторе отправили на сервис.

«Можете ли вы себе представить, что вы чистите свою машину, а потом она не заводится, и вы буксируете ее к дилеру?» – спрашивает автор видео.

Мастер на сервисе быстро обнаружил причину «поломки», а ютуберы теперь гадают, сколько он мог взять за «ремонт».

Большой Джей: «Минимум два часа работы, это будет пятьсот долларов».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: YouTube

Фото: depositphotos.com