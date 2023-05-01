#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
В Ливнах из-за взрыва колеса перевернулся бензовозВ Ливнах из-за взрыва колеса перевернулся бензовоз
Машина рухнула на бок, цистерна разрушилась и...
Ах, вот в чем дело! Самый быстрый ремонт автомобиляАх, вот в чем дело! Самый быстрый ремонт автомобиля
Машина не завелась после мойки, и ее на...
Сможет ли ЗИЛ-157 выбраться отсюда после зимней спячки? Смотрим!Сможет ли ЗИЛ-157 выбраться отсюда после зимней спячки? Смотрим!
Слежавшиеся сугробы полностью закрывают колеса...

Ах, вот в чем дело! Самый быстрый ремонт автомобиля

Машина не завелась после мойки, и ее на эвакуаторе отправили на сервис.

За РулемЭнергетик оставили на морозе — и вот вам результат

«Можете ли вы себе представить, что вы чистите свою машину, а потом она не заводится, и вы буксируете ее к дилеру?» – спрашивает автор видео.

Мастер на сервисе быстро обнаружил причину «поломки», а ютуберы теперь гадают, сколько он мог взять за «ремонт».

Большой Джей: «Минимум два часа работы, это будет пятьсот долларов».

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: YouTube

Фото: depositphotos.com

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0