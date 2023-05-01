Ах, вот в чем дело! Самый быстрый ремонт автомобиля
Машина не завелась после мойки, и ее на эвакуаторе отправили на сервис.
«Можете ли вы себе представить, что вы чистите свою машину, а потом она не заводится, и вы буксируете ее к дилеру?» – спрашивает автор видео.
Мастер на сервисе быстро обнаружил причину «поломки», а ютуберы теперь гадают, сколько он мог взять за «ремонт».
Большой Джей: «Минимум два часа работы, это будет пятьсот долларов».
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- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Видео: YouTube
Фото: depositphotos.com
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