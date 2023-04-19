#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

6-колесный и 6-метровый: представлен Cyber Pickup

Несмотря на внушительные габариты, разгон новинки Great Wall до «сотни» составит 7,5 секунды.

За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

Компания Great Wall представила на Шанхайском автосалоне шестиколесную версию пикапа. Cyber Pickup базируется на платформе Shanghai Poer и длиннее его на 52 сантиметра. Таким образом, длина Cyber Pickup составляет 5,96 метра.

Новинка комплектуется гибридной силовой установкой с 3,0-литровым бензиновым мотором V6 с двойным турбонаддувом и 9-ступенчатым автоматом.

За Рулем
За Рулем
За Рулем

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Суммарная мощность составляет 517 л.с. (750 Нм). Для того чтобы вес пикапа не превысил 3,5 тонны, ряд деталей автомобиля изготовлены из углеродного волокна.

Разгон до «сотни» занимает 7,5 секунды. У Cyber Pickup целых пять блокировок дифференциала.

Будет ли Great Wall поставлять шестиколесный пикап в Россию, пока неизвестно. Ранее китайский концерн объявил, что начнет продажи на российском рынке пикапа GWM Poer KingKong. Он пополнит российскую линейку пикапов GWM, включающую на сегодняшний день модели GWM Wingle 7 и GWM Poer.

Источник: Autohome

Фото: autohome.com.cn

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1797
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0