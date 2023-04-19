6-колесный и 6-метровый: представлен Cyber Pickup

Несмотря на внушительные габариты, разгон новинки Great Wall до «сотни» составит 7,5 секунды.

Компания Great Wall представила на Шанхайском автосалоне шестиколесную версию пикапа. Cyber Pickup базируется на платформе Shanghai Poer и длиннее его на 52 сантиметра. Таким образом, длина Cyber Pickup составляет 5,96 метра.

Новинка комплектуется гибридной силовой установкой с 3,0-литровым бензиновым мотором V6 с двойным турбонаддувом и 9-ступенчатым автоматом.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Суммарная мощность составляет 517 л.с. (750 Нм). Для того чтобы вес пикапа не превысил 3,5 тонны, ряд деталей автомобиля изготовлены из углеродного волокна.

Разгон до «сотни» занимает 7,5 секунды. У Cyber Pickup целых пять блокировок дифференциала.

Будет ли Great Wall поставлять шестиколесный пикап в Россию, пока неизвестно. Ранее китайский концерн объявил, что начнет продажи на российском рынке пикапа GWM Poer KingKong. Он пополнит российскую линейку пикапов GWM, включающую на сегодняшний день модели GWM Wingle 7 и GWM Poer.

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Источник: Autohome

Фото: autohome.com.cn