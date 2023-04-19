6-колесный и 6-метровый: представлен Cyber Pickup
Компания Great Wall представила на Шанхайском автосалоне шестиколесную версию пикапа. Cyber Pickup базируется на платформе Shanghai Poer и длиннее его на 52 сантиметра. Таким образом, длина Cyber Pickup составляет 5,96 метра.
Новинка комплектуется гибридной силовой установкой с 3,0-литровым бензиновым мотором V6 с двойным турбонаддувом и 9-ступенчатым автоматом.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Суммарная мощность составляет 517 л.с. (750 Нм). Для того чтобы вес пикапа не превысил 3,5 тонны, ряд деталей автомобиля изготовлены из углеродного волокна.
Разгон до «сотни» занимает 7,5 секунды. У Cyber Pickup целых пять блокировок дифференциала.
Будет ли Great Wall поставлять шестиколесный пикап в Россию, пока неизвестно. Ранее китайский концерн объявил, что начнет продажи на российском рынке пикапа GWM Poer KingKong. Он пополнит российскую линейку пикапов GWM, включающую на сегодняшний день модели GWM Wingle 7 и GWM Poer.
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Источник: Autohome
Фото: autohome.com.cn
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