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Автомойщик ради свидания угнал автомобиль

Правоохранительные органы романтики момента не оценили.

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В Новосибирске сотрудник автомойки угнал автомобиль Toyota Vitz клиентки, чтобы поехать на свидание в село Верх-Тула Новосибирского района.

ГУ МВД Новосибирской области сообщило, что угонщик уже задержан. Кроме самого факта угона, у него не было водительского удостоверения, а также он отказался от медицинского освидетельствования.

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В итоге на «романтичного» сотрудника заведено уголовное дело. Пока он находится под подпиской о невыезде.

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Источник: ngs.ru

Фото: unsplash, depositphotos

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