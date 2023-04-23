Автомойщик ради свидания угнал автомобиль

Правоохранительные органы романтики момента не оценили.

В Новосибирске сотрудник автомойки угнал автомобиль Toyota Vitz клиентки, чтобы поехать на свидание в село Верх-Тула Новосибирского района.

ГУ МВД Новосибирской области сообщило, что угонщик уже задержан. Кроме самого факта угона, у него не было водительского удостоверения, а также он отказался от медицинского освидетельствования.

В итоге на «романтичного» сотрудника заведено уголовное дело. Пока он находится под подпиской о невыезде.

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Источник: ngs.ru

Фото: unsplash, depositphotos