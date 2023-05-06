Изобрели мотоджинсы с подушками безопасности

Они обеспечивают защиту нижней части туловища мотоциклиста в случае аварии. Их можно использовать повторно, а также стирать.

Шведская компания Mo’cycle недавно представила первые в мире джинсы, оснащенные подушками безопасности. Изготовлены они из UHMWPE – специальной ткани, которая выглядит и ощущается как настоящая джинсовка, но на самом деле является водоотталкивающей и устойчивой к истиранию, а еще она прочнее и легче стали. Встроенные подушки безопасности срабатывают во время аварии и надежно защищают нижнюю часть тела мотоциклиста.

В Mo'cycle утверждают, что помимо копчика специальные джинсы обеспечивают защиту бедер и задней части туловища. Как и обычные мотоциклетные штаны, они оснащены защитными наколенниками.

Такие джинсы полностью пригодны для повторного использования. Даже если подушки безопасности сработают, их можно сдуть, а затем подключить к баллону со сжатым воздухом. Спусковой механизм для срабатывания подушек безопасности подключается к мотоциклу, чтобы, когда водитель падает, он отстегивался от джинсов, и подушки безопасности мгновенно активировались.

Если вы беспокоитесь, что можете забыть отсоединить спусковой крючок от мотоцикла и случайно активировать подушки, то зря. В Mo’cycle утверждают, что для срабатывания требуется усилие не менее 40 кг, и только падение с мотоцикла практически единственный способ активировать подушки безопасности.

Вы также можете вынуть модуль подушки безопасности изнутри и постирать джинсы в машинке, как обычные брюки. Предлагают это «чудо» за 445 евро, а с защитным жилетом, также оснащенным подушкой безопасности, комплект обойдется в 799 евро.

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Источник, фото: Mo’cycle