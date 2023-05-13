Повезло: сухостой вот-вот рухнет, из машины выходит водитель... (видео)

Он не торопясь выходит из авто, разговаривая по телефону, спокойно разворачивается, ставит машину на сигнализацию. Что дальше?!

На майских праздниках произошло немало странных и даже опасных инцидентов: в Севастополе, например, перевернулась маршрутка с пассажирами. А для автомобилиста из Сочи серьезными последствиями мог закончиться банальный... выход из собственного автомобиля.

7 мая он припарковал машину на улице Вишневой – судя по выверенным движениям, запечатленным на видео, он останавливается в этом месте не в первый раз. И явно не ждет никакой опасности.

Он не торопясь выходит из авто, разговаривая по телефону, затем спокойно разворачивается к машине и ставит ее на сигнализацию. Отворачивается, выходит из кадра…

Увесистый сухой ствол падает ровно на то место, где он только что стоял! Именно про таких говорят: в рубашке родился!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK