Повезло: сухостой вот-вот рухнет, из машины выходит водитель... (видео)
На майских праздниках произошло немало странных и даже опасных инцидентов: в Севастополе, например, перевернулась маршрутка с пассажирами. А для автомобилиста из Сочи серьезными последствиями мог закончиться банальный... выход из собственного автомобиля.
7 мая он припарковал машину на улице Вишневой – судя по выверенным движениям, запечатленным на видео, он останавливается в этом месте не в первый раз. И явно не ждет никакой опасности.
Он не торопясь выходит из авто, разговаривая по телефону, затем спокойно разворачивается к машине и ставит ее на сигнализацию. Отворачивается, выходит из кадра…
Увесистый сухой ствол падает ровно на то место, где он только что стоял! Именно про таких говорят: в рубашке родился!
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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