Полный привод, приучен к лотку: что, если представить кошку как автомобиль?

Девушка подошла с своей работе с фантазией, и получилось очень смешно и мило.

В североамериканском штате Джорджия есть приют для животных Pippi’s Place Pet Rescue, и его соцсети в последнее время привлекли к себе огромное внимание. Дело в том, что их ведет пользовательница развлекательного сайта Reddit (никнейм u/CookieOmNomster).

Она поделилась с подписчиками своим способом составления объявлений о питомцах, которые ищут дом. Каждую кошку или кота она описывала как автомобиль, давая им соответствующие прозвища и наделяя определенными характеристиками.

В итоге профиль приюта начал напоминать сайт по продаже авто с пробегом, ведь его наполнили «бренды» Мяуди, Фуррари, Мини Пуппер и другие. Описание может выглядеть так:

«Цвет кузова черный с белыми акцентами, привод 4х4 лапы, 2-скоростная АКП, отсек для вкусняшек, усиленный дневной сон, подогрев сидений, система самоочистки, приучен к лотку, сертификат хорошего котика».

Нет никаких сомнений в том, что все «болиды» в ближайшее время будут пристроены в хорошие руки.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Reddit

Фото: Unsplash, Reddit