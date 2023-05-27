Срочная новость: котята напали на водителя (видео)

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Это, конечно, шутка. Малыши остались без мамы и явно показывали, что нуждаются в заботе.

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Никогда не знаешь, на какой именно дороге тебе предстоит спасать кошек - то ли на МКАДе, то ли на узкой загородной трассе, как в свежем видео, набирающем просмотры в соцсетях.

К счастью, маленького черно-белого котенка автомобилист сумел заметить - малыш выбежал прямо на дорогу. Мужчина остановил машину и взял животное на руки.

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Каково же было его удивление, когда из кустов на обочине выбежало не менее девяти братьев и сестер его нового знакомого! По какой-то причине малыши остались без мамы и явно показывали, что нуждаются в заботе.

Автомобилист поступил, как настоящий человек: он забрал всех (!) котят в свою машину и поселил их у себя на передержку. Теперь он занимается тем, что ищет каждому из них нового хозяина.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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