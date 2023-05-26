«Автотор» обзавелся новым китайским партнером

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Совместные усилия сторон будут направлены на развитие электродвижения.

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«Автотор» и китайская компания Shanhai Nuoang Automobile Tehnology (специализируется на разработке электромобилей, электротяговых силовых установок и их ключевых компонентов) подписали соглашение о сотрудничестве, касающееся локализации производства в РФ компонентов для автомобилей.

Стороны договорились о реализации в Калининградской области проекта по созданию производства электромобилей, а также автомобилей, работающих на газомоторном топливе, и автомобилей с гибридными силовыми агрегатами.

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Локализация производителей компонентов из Китая будет проводиться на российском предприятии поэтапно. Запуск первой очереди мощностей по механической обработке и сборке электродвигателей планируется организовать до конца 2023 года. Вторая очередь мощностей, включая пуск в эксплуатацию оборудования полного цикла для производства отливок, будет запущена в 2024 году.

При этом производство будет ориентировано как на сам «Автотор», так и на поставки другим российским автопроизводителям.

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Источник: Автотор

Фото: «Автотор», Unsplash

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