Почти 70% россиян приветствуют параллельный импорт
По данным совместного исследования СК "Росгосстрах" и сервиса проверки автомобилей "Автокод" около 70% россиян готовы приобрести автомобиль, ввезенный по параллельному импорту.
Такой результат связан с тем, что большинство респондентов недовольны скудным выбором автомобилей на российском рынке. При этом около четверти опрошенных (23%) уверены, что автомобили, ввезенные по параллельному импорту, являются более качественными. И всего 15% участников опроса не готовы купить такой автомобиль по причине отсутствия гарантии и проблем с запчастями. Также многих не устраивает цена.
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Источник: Рамблер
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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