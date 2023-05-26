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Почти 70% россиян приветствуют параллельный импорт

По данным совместного исследования СК "Росгосстрах" и сервиса проверки автомобилей "Автокод" около 70% россиян готовы приобрести автомобиль, ввезенный по параллельному импорту.

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Такой результат связан с тем, что большинство респондентов недовольны скудным выбором автомобилей на российском рынке. При этом около четверти опрошенных (23%) уверены, что автомобили, ввезенные по параллельному импорту, являются более качественными. И всего 15% участников опроса не готовы купить такой автомобиль по причине отсутствия гарантии и проблем с запчастями. Также многих не устраивает цена.

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Источник: Рамблер

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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