#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые желанные курорты РоссииНазваны самые желанные курорты России
Предпочтения россиян выяснил ВЦИОМ.
Новый мост в Татарстане соединит берега Волги уже к концу летаНовый мост в Татарстане соединит берега Волги уже к концу лета
На его строительстве задействовано около тысячи...
В Китай будет летать еще больше самолетовВ Китай будет летать еще больше самолетов
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот»...

Немецкие и японские производители грузовиков объединятся

Daimler Truck и Toyota Motor подписали необязывающее (пока!) соглашение об объединении.

За Рулем8 горячих автоновинок лета 2023 – опять «китайцы»? Не совсем

Как сообщает пресс-служба Daimler Truck, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) и Hino Motors будут объединены в холдинговую компанию, акции которой будут котироваться на Токийской фондовой бирже.

MFTBC почти на 90% принадлежит Daimler Truck и выпускает автобусы и грузовики под маркой Fuso. Hino Motors, которой владеет Toyota, производит аналогичную технику. Daimler Truck и Toyota будут иметь равные доли в новой компании со значительной долей внешних акционеров.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Подписание сделки намечено на первый квартал 2024 года, когда будут согласованы все ее детали в юридически обязывающих окончательных соглашениях.

Источник: Интерфакс

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0