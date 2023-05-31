Немецкие и японские производители грузовиков объединятся

Daimler Truck и Toyota Motor подписали необязывающее (пока!) соглашение об объединении.

Как сообщает пресс-служба Daimler Truck, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) и Hino Motors будут объединены в холдинговую компанию, акции которой будут котироваться на Токийской фондовой бирже.

MFTBC почти на 90% принадлежит Daimler Truck и выпускает автобусы и грузовики под маркой Fuso. Hino Motors, которой владеет Toyota, производит аналогичную технику. Daimler Truck и Toyota будут иметь равные доли в новой компании со значительной долей внешних акционеров.

Подписание сделки намечено на первый квартал 2024 года, когда будут согласованы все ее детали в юридически обязывающих окончательных соглашениях.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: Интерфакс

Фото: Unsplash