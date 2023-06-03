Покажи, какой у тебя автомобиль, и я скажу, кто ты

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Каждый пятый россиянин судит о человеке по его автомобилю. К таким результатам пришли эксперты каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research. При этом примерно половина участников исследования при знакомстве в первую очередь обращают внимание на внешний вид и опрятность собеседника.

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В первую очередь при оценке автомобиля опрошенные отмечают его стоимость (31%), на чистоту и состояние авто обращают внимание 25% опрошенных, на новизну автомобиля – 23%, на марку и модель – 17%, на внешний вид – 16%.

«С утверждением о том, что транспорт, который выбирает человек, влияет на его образ, согласилось большинство опрошенных... Так, например, 39% россиян уверены, что стильный автомобиль придает его владельцу сексуальности. В том, что бывают «женские» и «мужские» автомобили, которые подходят или не подходят женщинам или мужчинам, убеждено почти 20% опрошенных. Однако мнение о том, что стильный автомобиль может сделать человека более привлекательным, поставила под сомнение почти четверть респондентов», отмечается в исследовании.

Источник: РИА Новости

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