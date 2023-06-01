Новая коммунальная машина на шасси китайского грузовика
На выставке COMvex представлена тяжелая снегоуборочная машина КДМ ЭД-405Н на шасси Shacman.
КДМ ЭД-405Н, который производит Смоленский завод КДМ, представляет собой снегоуборочную машину с бункером объемом 10 м3 и отвалом длиной 3 м, предназначенную для скоростной уборки автомагистралей.
Бак для реагентов выполнен из листового металла толщиной 6 мм без использования сварки.
В навесном оборудовании ЭД-405Н качественные компоненты, такие как итальянский привод транспортера, чешский насос отбора мощности, а также датский гидромотор редуктора и гидрораспределитель.
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Источник, фото: журнал «Рейс»
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