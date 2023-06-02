Большой минивэн Toyota продают в России
За новую Toyota Sienna 2023 года просят 9 150 000 рублей.
В описании указано, что это автомобиль четвертого поколения, без пробега, в самой богатой комплектации: кожаный коричневый салон, светодиодная оптика, омыватель камеры заднего вида, 10 подушек безопасности со шторками, противоугонка с блокировкой двигателя, четырехзонный климат-контроль с угольным фильтром и многое другое.
Интересна также техническая часть, ведь Toyota Sienna – единственный автомобиль в своем сегменте, который сочетает в себе гибридную трансмиссию с полным приводом. Двигатель здесь бензиновый объемом 2,5 л мощностью 189 л.с., а также два электромотора с суммарными 54 л.с. Заявленный расход бензина в комбинированном режиме – 7,1 л/100 км.
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Источник: Российская газета
Фото: Toyota
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