Названы запчасти, больше всего разоряющие кошелек водителя

Приведенный Топ-10 – это более половины всех средств, составляющих емкость рынка автокомпонентов.

Задумывались ли вы над тем, на какие автокомпоненты вы тратите более всего собственных средств? А специалисты посчитали все точно и показали на инфографике.

По этим данным, емкость вторичного рынка (это все то, что продается в магазинах) запчастей для легковушек в 2022 году составила 27,7 млрд долларов.

И самую крупную долю этого рынка занимают автомобильные шины – почти 11% от общего объема средств. На втором месте детали подвески (более 10%), на третьем – масла и эксплуатационные жидкости (8,4%).

Далее по значимости расположились запчасти тормозной системы (6,1%), фильтры (4,7%), детали рулевого управления (4,4%), электрооборудования (4,1%), трансмиссии (3,9%), кузовные детали (2,9%) и аккумуляторы (2,7%).

Приведенный Топ-10 – это 58,3% всех средств, составляющих емкость вторичного рынка автокомпонентов для легковых автомобилей в РФ.

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Источник: Автостат

Фото: depositphotos.com, «Автостат»