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Разработана первая «скорая» на базе грузовика

Реанимобиль на грузовом шасси полноприводного Урал-4320 изготовлен заводом ГИРД специально для золоторудной компании с Дальнего Востока.

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Автомобиль предназначен для полностью автономной работы в суровых условиях без доступа к инфраструктуре. Машина оснащена специальным устройством для погрузки и выгрузки пассажиров и надежной их фиксации в салоне. Внутри присутствует максимальный набор медицинского оборудования, хорошо продумана электрика, установлены системы поддержания оптимального микроклимата. Также в салоне эргономично организована мебель.

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Сам фургон изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства ГИРД, изготовленных по бескаркасной технологии, обеспечивающей прочность, безопасность и морозоустойчивость автомобиля. Благодаря этому машина может эксплуатироваться в любых климатических условиях.

За Рулем

Источник: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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