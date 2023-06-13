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Стало известно, когда российский авторынок полностью восстановится

Все идет согласно утвержденной в конце прошлого года Стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года.

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Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей восстановится до допандемийных показателей к 2030 году, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Все идет в рамках утвержденной в конце прошлого года Стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года. Пока все ее параметры актуальны, рассказал он в интервью в преддверии ПМЭФ.

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Допандемийными считаются показатели 2019 года, когда продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ достигли 1,76 миллиона машин. В 2022 году авторынок составил 687,4 тысячи автомобилей.

Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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