Уралец купил пожарную машину, чтобы защитить село от пожаров

В экстренных случаях жители не звонят по телефону 112, а пишут сообщения в чат добровольной пожарной дружины…

«За рулем» уже рассказывал о масштабных пожарах на Урале, и, судя по всему, ситуация там по-прежнему далека от стабильной. Более того, от разрушительной стихии огня регион страдает буквально каждое лето.

Понимая, что у пожарных не хватает ресурсов, житель села Черданцево Дмитрий Чижов продал собственный автомобиль и на вырученные деньги купил и привез из Челябинской области списанную пожарную машину.

Она уже два года была не на ходу и частично разукомплектована, поэтому пришлось взяться за восстановление. Но не далее как в минувшем мае вспыхнувшая степная трава принесла пожар вплотную к его дому, и осознание опасности придавало сил.

Более того, в предыдущий пожароопасный сезон в пламени погибли 18 человек, в близлежащих селах сгорело несколько сотен домов. Поэтому свой дом Дмитрий решил защищать от огня сам.

И преуспел в этом. Заново оснащенный помпой и пожарными рукавами Урал уже успел потушить шалаш, который случайно подожгли играющие в лесу дети. Резервуар вмещает четыре тонны воды, поэтому и с угрозой посерьезнее машина справится, считает Дмитрий.

Теперь в Черданцево появилась собственная добровольная пожарная дружина. В экстренных случаях жители окрестных сел не звонят по телефону 112, а пишут сообщения в общий чат, который сейчас насчитывает почти двести человек.

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Источник: Вести Урал

Видео: Вести Урал, Дальнобойщики