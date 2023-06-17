#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Уралец купил пожарную машину, чтобы защитить село от пожаровУралец купил пожарную машину, чтобы защитить село от пожаров
В экстренных случаях жители не звонят по...
Маразм крепчал: Skoda представила «гендерно-нейтральный» автомобильМаразм крепчал: Skoda представила «гендерно-нейтральный» автомобиль
Enyaq Respectline показали на фестивале...
Новый кроссовер Lada X-Cross 5: производство стартовало в Санкт-ПетербургеНовый кроссовер Lada X-Cross 5: производство стартовало в Санкт-Петербурге
Соглашение о партнерстве между АВТОВАЗом и...

Уралец купил пожарную машину, чтобы защитить село от пожаров

В экстренных случаях жители не звонят по телефону 112, а пишут сообщения в чат добровольной пожарной дружины…

За РулемВ Подмосковье дотла сгорел автобус, перевозивший туристов (видео)

«За рулем» уже рассказывал о масштабных пожарах на Урале, и, судя по всему, ситуация там по-прежнему далека от стабильной. Более того, от разрушительной стихии огня регион страдает буквально каждое лето.

Понимая, что у пожарных не хватает ресурсов, житель села Черданцево Дмитрий Чижов продал собственный автомобиль и на вырученные деньги купил и привез из Челябинской области списанную пожарную машину.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Она уже два года была не на ходу и частично разукомплектована, поэтому пришлось взяться за восстановление. Но не далее как в минувшем мае вспыхнувшая степная трава принесла пожар вплотную к его дому, и осознание опасности придавало сил.

Более того, в предыдущий пожароопасный сезон в пламени погибли 18 человек, в близлежащих селах сгорело несколько сотен домов. Поэтому свой дом Дмитрий решил защищать от огня сам.

И преуспел в этом. Заново оснащенный помпой и пожарными рукавами Урал уже успел потушить шалаш, который случайно подожгли играющие в лесу дети. Резервуар вмещает четыре тонны воды, поэтому и с угрозой посерьезнее машина справится, считает Дмитрий.

Теперь в Черданцево появилась собственная добровольная пожарная дружина. В экстренных случаях жители окрестных сел не звонят по телефону 112, а пишут сообщения в общий чат, который сейчас насчитывает почти двести человек.

Источник: Вести Урал

Видео: Вести Урал, Дальнобойщики

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0