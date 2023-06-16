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Глава АВТОВАЗа рассказал о запасах машин у дилеровГлава АВТОВАЗа рассказал о запасах машин у дилеров
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Глава АВТОВАЗа рассказал о запасах машин у дилеров

Дефицита автомобилей и запчастей на данный момент быть не должно.

За РулемАВТОВАЗ начал штрафовать дилеров, завышающих цены

Запасы моделей Lada на складах и в дилерских центрах составляют около 33 тыс. единиц, сообщил глава компании Максим Соколов в рамках Петербургского международного экономического форума.

«То есть с учетом трехсот с лишним дилерских центров - примерно по сто автомобилей на один дилерский центр», - сказал он, отметив, что дефицита автомобилей и комплектующих на данный момент нет.

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Он также отметил, что хотя АВТОВАЗ сдерживает дилеров и старается сохранить рост цен на автомобили в пределах инфляции, растущий валютный курс оказывает влияние на ценообразование. Поскольку часть комплектующих для производства автомобилей закупается за рубежом, ничем, кроме как мерами повышения цен, этот процесс будет не сдержать.

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Источник: ТАСС

Фото: Сергей Петров/ТАСС

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