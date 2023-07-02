Чемпионат по пахоте проведут на китайских тракторах

Компания Zoomlion AG примет участие в 10-м Открытом чемпионате России по пахоте, который будет проводиться в рамках выставки «Всероссийский день поля - 2023» в Казани.

Одним из основных мероприятий этой выставки будет «Трактор-шоу», где трактористы смогут продемонстрировать свое мастерство управления тракторами. Для данного мероприятия был выбран трактор малой мощности Zoomlion RN904, выдающий всего 90 л.с., однако отличающийся усовершенствованными технологиями двигателя и системы охлаждения, аккумулятором повышенной емкости и продуманной системой управления.

Выбор техники Zoomlion для участия в соревнованиях был осуществлен после тщательного отбора, проведенного судейской коллегией чемпионата, Поволжской МИС и Казанским ГАУ. В ходе отбора были рассмотрены более 10 ведущих российских и зарубежных производителей тракторной техники тягового класса 1.4. Основными критериями при оценке были технические характеристики и результаты полевых испытаний.

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Источник и фото: журнал «Рейс»