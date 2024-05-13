В России появится новый завод грузовиков с широкой линейкой моделей

В Новосибирской области выделят участок для строительства завода грузовиков

Правительство Новосибирской области планирует выделить участок под строительство нового производства грузового транспорта.

Проект компании ООО «Тренд» под названием «Новосибирский автозавод грузового транспорта» был утвержден на заседании совета по инвестициям региона с общим объемом инвестиций 19,9 млрд рублей к концу 2024 года.

Инициаторы проекта обратились к губернатору с просьбой предоставить земельный участок в аренду без проведения торгов для реализации идеи, об этом сообщил и.о. министра экономического развития региона Виталий Шовтак.

На заводе планируют выпускать широкую линейку грузовых автомобилей от 2 до 15 тонн. Первая модель – грузовик-пятитонник – должна сойти с конвейера в 2027 году.

Грузовики Т2-Т5 (слева) и Т6-Т12 (справа)

На первом этапе планируется сборка из комплектующих как отечественного, так и зарубежного производства.

Второй этап предполагает расширение производственной линейки и постройку новых цехов для выпуска собственных комплектующих.

При полной загрузке завода планируется обеспечить работой более 2 тысяч человек. Ожидается, что к 2029 году годовая выручка компании составит около 23 млрд рублей.

Компания уже получила разрешение на выпуск серии автомобилей более 500 единиц в год.

Крупным поставщиком грузовой техники в Россию является Белоруссия: в прошлом году БелАЗ поставил грузовиков и запчастей в Россию на 900 млн долларов, МАЗ и Минский тракторный завод заработали на своих поставках в РФ по 500 млн долларов.

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Источник: ТАСС