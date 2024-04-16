Белоруссия привезла в Россию машин на миллиард долларов
Белорусская «БелДжи» поставила в РФ автомобилей на $1 млрд. Столько стоят легковые машины, которые поставило в прошлом году белорусско-китайское совместное предприятие «БелДжи», сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
БелАЗ не намного отстал от «БелДжи»: в прошлом году он поставил в Россию грузовиков и запчастей к ним на $900 млн. МАЗ и Минский тракторный завод (МТЗ) заработали на поставках в РФ примерно по $500 млн.
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Сейчас предприятие «БелДжи» в Минской области производит кроссоверы Geely Atlas Pro, Geely Tugella FY11, Geely Coolray SX11 и седан Geely Emgrand, а также кроссовер под собственной маркой BelGee – X50, он же Coolray. Автомобили изготавливают по полному циклу, со сваркой и окраской.
В обозримом будущем завод обзаведется участком по формовке пластиковых деталей кузова и салона. Также автомобили планируется оснащать колесами и мультимедийными системами производства стран ЕАЭС.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России.
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Источник: БМЗ / BELTA