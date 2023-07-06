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Российский фургон на китайском шасси – хорошее сочетание

Российская компания «Промышленные технологии» установила малотоннажные фургоны собственной разработки на шасси Dongfeng Captain-T.

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Грузовое шасси Dongfeng Captain-T было представлено в начале этого года. Компания «Промышленные технологии» показала различные варианты надстроек с его использованием: 14,5-кубовый промтоварный фургон полной массой 2490 кг, 16-кубовый промтоварный фургон полной массой 3490 кг, 16-кубовый тентованный грузовик и 11,5-кубовый рефрижератор с грузоподъемностью 1200 кг. В изготовлении надстроек применен алюминий.

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Фургон отлично подойдет для перемещения по столице, где он сможет ездить без ограничений. Грузовик оснащен дизельным мотором объемом 2,2 литра и мощностью 128 л. с., работающим в паре с механической пятиступенчатой коробкой передач. Российский производитель также оснастил заднюю подвеску пневмобаллонами. Цены на самую простую версию – бортовой грузовик – начинаются от 2 555 000 рублей.

Источник и фото: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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