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Грузовики МАЗ планируют производить в России

Россия и Белоруссия ведут переговоры о налаживании производства грузовиков МАЗ на территории России.

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В производстве планируется задействовать мощности бывшего завода Volvo, расположенного в Калужской области.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии Дмитрия Крутого, белорусская сторона заинтересована в заводах, которые бы выпускали либо пассажирскую, либо сельскохозяйственную технику, тракторы, комбайны, грузовики.

В рамках визита губернатора Калужской области и его встречи с президентом Белоруссии обсуждали завод грузовых автомобилей Volvo. Новый, с иголочки, завод под ключ. Мы спокойно могли бы там разместить производство грузовиков МАЗ, пассажирских автобусов или электрического транспорта. Сейчас идут переговоры», – отметил Дмитрий Крутой.
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Источник: журнал «Рейс»

Фото: МАЗ

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