Должников по штрафам ГИБДД в Самару не пустят
Правительство Самарской области запретило въезд в регион нарушителям ПДД. Еще на пути следования сотрудники ГИБДД будут предупреждать об изменении порядка въезда в Самарскую область иногородних автомобилей.
В случае если претензии постовых не будут выполнены, въезд на территорию Самарской области будет для них запрещен.
Оплатить штраф можно в любом банкомате или онлайн, а вот польза от новой меры воздействия ожидается существенная. Работать она будет в интересах всей страны.
Должников по штрафам раньше не пускали только за границу, теперь они не смогут свободно передвигаться и в пределах свой страны. Мера коснется как водителей коммерческого транспорта, так и личных авто.
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Источник: «Российская газета»
Фото: Depositphotos, Марина Круглякова/ТАСС
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