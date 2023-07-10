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Должников по штрафам ГИБДД в Самару не пустят

Водителям транзитных авто, прежде чем они продолжат движение по территории региона, предложат погасить штрафы, полученные по месту проживания.

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Правительство Самарской области запретило въезд в регион нарушителям ПДД. Еще на пути следования сотрудники ГИБДД будут предупреждать об изменении порядка въезда в Самарскую область иногородних автомобилей.

В случае если претензии постовых не будут выполнены, въезд на территорию Самарской области будет для них запрещен.

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Оплатить штраф можно в любом банкомате или онлайн, а вот польза от новой меры воздействия ожидается существенная. Работать она будет в интересах всей страны.

Должников по штрафам раньше не пускали только за границу, теперь они не смогут свободно передвигаться и в пределах свой страны. Мера коснется как водителей коммерческого транспорта, так и личных авто.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos, Марина Круглякова/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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