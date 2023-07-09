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Новинка от Suzuki на дорогах Франции

Suzuki France выпустили раллийную модификацию V-Strom 800DE в июне 2023 года.

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Новый V-Strom 800DE Rally Edition получил двигатель как у GSX8S и предназначен для езды по бездорожью. Изменения не стали кардинальными, но все же заметны.

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Мотоцикл получил обновленную яркую раскраску и защитные накладки на топливный бак. Однако изменения больше затронули аспекты защиты и удобства использования, нежели просто декор. Мотоцикл оснащен добротной защитой крышек двигателя, расположенной в необычном месте, а также защитными дугами по бокам и алюминиевой защитой картера. И самое важное: V-Strom 800DE Rally Edition оснащен новыми шинами Bridgestone AX41 с массивными протекторами. Производитель утверждает, что эти шины обладают повышенной долговечностью по сравнению с предыдущими моделями.

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На данный момент Suzuki France анонсировала V-Strom 800DE Rally Edition только для внутреннего рынка. Пока неясно, планируют ли другие региональные подразделения Suzuki предлагать Rally Edition (или что-то похожее) в будущем. Цена мотоцикла во Франции составляет 12800 евро или 1175000 рублей.

Стоит отметить, что докупить и установить комплектующие на классический V-Strom можно самостоятельно.

Источник, фото: Журнал «Мото»

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За РулемЛежнин Роман
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