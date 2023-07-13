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Поставщик АВТОВАЗа заявил, что нужно поднимать цены на автомобилиПоставщик АВТОВАЗа заявил, что нужно поднимать цены на автомобили
Потому что работникам необходимо поднимать...

Поставщик АВТОВАЗа заявил, что нужно поднимать цены на автомобили

Потому что работникам необходимо поднимать зарплаты, иначе есть риск остановки конвейера.

На АВТОВАЗе импортозаместили еще одну деталь

Директор по развитию группы «Объединенные автомобильные технологии» (производит автокомпоненты) Илья Семенов на выставке «Иннопром-2023» заявил о сокращении персонала на автозаводах и рисках остановки конвейеров из-за низких зарплат.

Группа ОАТ является одним из крупнейших производителей автокомпонентов в России, в нее входит десять производств в пяти регионах, а ключевым заказчиком является АВТОВАЗ.

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Из-за резкого снижения производства автомобилей людей пришлось сокращать, а теперь ОАТ не может набрать новых работников, так как в автомобильной отрасли продолжается сокращение зарплат. В 2022 году в группе ОАТ работали 8 тыс. человек, а сейчас их осталось 7 тысяч. Таким составом невозможно выполнить те задачи, которые стоят перед производством. Этой тысячи человек остро не хватает.

«Мы работаем буквально из последних сил. Исходя из тех ставок, тех цен, которые сейчас есть на конвейере [автозаводов], мы не можем производить продукцию», — признал он.

Необходимо повышать заработную плату, а соответственно повышать цену автомобилей. Если этого не сделать сейчас, будет потеряно время, отметил Семенов.

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Источник: РБК

Фото: Павел Ворожцов/ТАСС

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