Ниже точно некуда: энтузиасты создали самый низкий автомобиль

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Размером с S-класс, но намного дешевле – что не так с этим "китайцем"?

Как сообщает газета Bild в своем Telegram-канале, за основу три изобретателя взяли модель автомобиля Fiat Panda 1980 года. Вся нижняя часть автомобиля была удалена, колеса и двигатель подняты в салон, а от капота осталась только крышка.

Места в машине осталось катастрофически мало, поэтому чтобы ездить на такой машине, водителю нужно залезть внутрь и управлять с помощью джойстика.

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Корреспондент издания называл получившийся автомобиль Fiat Flunder, что в переводе с английского языка означает Фиат Камбала.

Источник: Телеграм канал газеты Bild

Фото: скриншот видео Bild

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За РулемЛежнин Роман
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