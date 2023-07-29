Ниже точно некуда: энтузиасты создали самый низкий автомобиль
Итальянские механики спроектировали автомобиль с максимально возможной низкой посадкой.
Как сообщает газета Bild в своем Telegram-канале, за основу три изобретателя взяли модель автомобиля Fiat Panda 1980 года. Вся нижняя часть автомобиля была удалена, колеса и двигатель подняты в салон, а от капота осталась только крышка.
Места в машине осталось катастрофически мало, поэтому чтобы ездить на такой машине, водителю нужно залезть внутрь и управлять с помощью джойстика.
Корреспондент издания называл получившийся автомобиль Fiat Flunder, что в переводе с английского языка означает Фиат Камбала.
Источник: Телеграм канал газеты Bild
Фото: скриншот видео Bild
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