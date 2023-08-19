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Россияне рассказали, за что ценят китайские автомобили

Электронные помощники водителя российские потребители назвали одними из самых важных в китайских машинах

Директор по маркетингу дилерского холдинга «Авилон» Андрей Каменский рассказал, на какие опции в первую очередь обращают внимание покупатели китайский автомобилей. В зависимости от марки и модели предпочтения будущих владельцев различаются.

К примеру те, кто покупает модели Geely, Omoda и Jetta хотят, чтобы в их автомобилях были панорамная крыша, кожаный салон и система кругового обзора.

Клиенты Changan заявляют о важности ассистентов помощника водителя, а также «зимних» функций и продвинутой мультимедиа.

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Китайские производители намерены стать лидерами мирового рынка

Покупателей Haval и Tank в первую очередь интересуют электронные помощники, климат-контроль и доводчик крышки багажника.

Те, кто нацелен на покупку премиальный марок, таких как HiPhi, Avatr или Hongqi, то для клиентов важна премиальная отделка салона, хороший надо опций помощи водителю, разные возможности бортовой мультимедиа.

Источник: Газета.ru

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