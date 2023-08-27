Как выглядит настоящее везение?

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Считаете ли вы себя везучим человеком? Большинство людей отрицают данный факт в отношении себя, однако понятие везения довольно субъективное. Кто-то считает, что пятилистный клевер - большая удача, а кому-то и крупного выигрыша в лотерею будет мало. Ниже подобрали 10 примеров настоящего везения, героям которых удалось как минимум избежать крупных трат, а иногда и сохранить здоровье.

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1. Нужно уметь вовремя остановиться

2. Припарковаться в углублении было верным решением

3. Лесные покатушки могли отнять самое ценное

4. Везение или профессиональный расчет?

5.Фонарный столб упал очень удобно

6. Природа решила сжалиться над людьми и сохранила имущество

7. Ещё один пример невероятной удачи. Дерево упало именно так, чтобы не задеть автомобили рядом

8. Водитель забыл ключи на заднем бампере, и они благополучно доехали с ним. Здесь комментарии излишни.

9. Везение прокачано на максимум

10. Владелец покинул автомобиль 10 секунд назад. Полагаю, он может отбить стоимость машины лотерейным выигрышем

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За РулемЛежнин Роман
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