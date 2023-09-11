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Как подобрать хорошее моторное масло по этикетке

Эксперты рассказали, как правильно выбирать масло для двигателя

Не гонитесь за давно существующим, но ушедшим из РФ брендом, советуют эксперты LUBRIGARD, – его продукцию давно подделывают.

В мире существуют всего четыре основных поставщика присадок для моторных масел, продукцией которых пользуются все производители. Пакеты присадок этой «большой четверки» соответствуют требованиям международных классификаций, таких как API, ILSAC и ACEA, а также требованиям автопроизводителей.

Вывод прост: все масла одного и того же класса, в принципе, одинаковы. Различать их нас заставляет исключительно маркетинг (склоняться к тому или иному бренду). Даже автопроизводители нередко меняют поставщиков масел, хотя до этого аргументированно объясняли, почему работают именно с ним.

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Но сегодня с поставкой этих присадок в Россию возникли серьезные проблемы. Поэтому их стали заменять на присадки от китайских компаний. И эти присадки уже не имеют одобрений API, ILSAC и ACEA – производителям Поднебесной это просто не надо (во всяком случае, пока).

Поэтому производимые в России масла, к сожалению, не могут гарантировать стабильность качества – их легко узнать по штрих-коду, начинающемуся с цифр «46». Привозимые же к нам по схеме параллельного импорта масла именитых брендов, произведенные в других странах, стоят очень и очень дорого.

Но что если российский бренд имеет заводы за рубежом? Там он может беспрепятственно получать лицензированные присадки, производить масла и поставлять их в Россию. Это масло не будет отличаться от продукции именитых брендов, ушедших с российского рынка. Но стоить должно дешевле.

Кроме того, если бренд российский, то его головной офис находится в стране, и компания несет ответственность за свою продукцию согласно российскому законодательству.

Осталось только найти бренд, который действует по схеме: штаб-квартира в РФ, производства не в РФ, лицензированные по API, ILSAC и ACEA присадки.

Под описание подходит, например, вся линейка моторных масел LUBRIGARD SUPREME PRO, которая успешно прошла испытания и получила лицензии API SP и ILSAC GF-6A, что подтверждает: масла разработаны и произведены в соответствии с одними из самых строгих требований к эксплуатационным свойствам, а также к таким характеристикам, как энерго- и ресурсосбережение.

«В отличие от давно существующих и популярных брендов, продукцию которых часто подделывают, фальсификат моторных масел LUBRIGARD SUPREME PRO на данный момент отсутствует. Производитель продукции бренда LUBRIGARD находится в России и несет ответственность по действующему законодательству, чего не скажешь о покинувших территорию РФ представительствах известных зарубежных марок. Таким образом, масла LUBRIGARD SUPREME PRO – это отсутствие риска покупки фальсификата, привычное качество именитых брендов с дополнительными гарантиями от производителя и, самое главное, с официальными лицензиями API SP и ILSAC GF-6A, которые можно самостоятельно проверить на официальном сайте. А это уже не просто соответствия, которые определяются применением правильного сырья по определенной рецептуре, это официальное подтверждение авторитетного международного института API того факта, что масла LUBRIGARD SUPREME PRO будут эффективно работать и надежно защищать двигатель автомобиля в соответствии с самыми современными и жесткими требованиями к моторным маслам», – рассказали «За рулем» в компании.
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Фото: LUBRIGARD, Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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