Особые отметки в правах — не простая формальность: разбираемся, что к чему

Автовладельцам рассказали о важности отметки AS в водительском удостоверении

На фоне развития автомобильной индустрии и появления новых типов транспортных средств появилась необходимость внесения в водительское удостоверение новых категорий. Разберемся о значении не всегда очевидных и понятных специальных отметок в правах, в частности, что означают символы AS.

Как правило такая аббревиатура находится на оборотной стороне водительского удостоверения в столбце 12 — это раздел для ограничений к категории транспортного средства. Отметка AS в правах свидетельствует о том, что автовладелец имеет право управлять трициклами и квадроциклами, оснащенными рулевым управлением и посадкой автомобильного типа (с обычным рулем). Стоит отметить, что такие ТС пока не получили широкого распространения в России, но нормативная база уже сформирована.

Отметка AS вносится в графу подкатегории B1 – она автоматически становится доступной после получения категории B. AS расшифровывается как «automotive steering» — рулевое управление автомобильного типа в переводе с английского.

Такая AS-отметка ограничивает водителя на управление транспортными средствами подкатегории B1. В той же графе с отметкой AS может присутствовать другая – MS (motorcycle steering), она позволяет управлять трициклами и квадроциклами с мотоциклетным рулем. Эта отметка автоматически активируется после получения прав категории A, и ее заносят в графу B1.

Не стоит забывать, что к любой отметке в водительском удостоверении не стоит относиться формально. Например, отсутствие отметки AS при управлении соответствующим транспортным средством может повлечь юридические последствия. Согласно статье 12.7 КоАП РФ, это является нарушением и приравнивается к управлению без прав – водителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. При этом его отстранят от управления автомобилем, а само транспортное средство будет изъято.

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Источник: Тарантас Ньюс