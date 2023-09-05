Скупают всё: авторынок РФ растет бешеными темпами

Продажи легковых авто в России в августе показали рост на 131,5%

Официальный российский рынок легковых авто в августе вырос на 42,3% по сравнению с августом 2022 года. В численном выражении рост составил 17 634 единицы техники – в нынешнем августе продано 59 332 автомобиля. Об этом говорится в сообщении Комитета автопроизводителей АЕБ. Но на самом деле рост куда более серьезный.

«При этом, по информации, предоставленной АО "ППК" о продажах новых транспортных средств на основе данных об их передаче владельцам, август 2023 года ознаменовался увеличением уровня продаж на 131,5%, или на 63 198 штук, по сравнению с августом 2022 года и составил 111 272 автомобиля. За январь- август рынок вырос на 29,5%», – уточняет АЕБ.

Напомним, статистика АЕБ традиционно основывается на данных автопроизводителей и официальных импортеров. Но с июля 2023 года она дополнена данными, предоставленными АО «ППК», что дает более объективную картину рынка.

«Объем российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в августе, включая альтернативный импорт, впервые за полтора года превысил 110 тысяч автомобилей, что является явным признаком его восстановления и подтверждает наш прогноз в 1 миллион проданных автомобилей к концу этого года», – отметил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

Впрочем, почти все сравнения с 2022 года по объемам продаж заведомо выигрышные – прошлый год имел чрезвычайно низкую базу из-за стагнации рынка. Подождем цифр конца года и их сравнения с докризисным 2021-м.