Toyota опубликовала новый снимок Century

Что покажет Тойота 6 сентября – фото нового внедорожника

Этот автомобиль, в отличие от одноименного седана Century, будет продаваться не только в Японии. И его уже назвали японским Rolls-Royce Cullinan.

То, что владелец этого автомобиля будет ездить чаще на втором ряду сидений, говорит новый тизер Тойоты, на котором видна рука водителя в белой перчатке, готового открыть дверь пассажиру.

Century будет примерно 5,2 метра в длину и порядка 1,95 метра в ширину.

Есть предположение, что новинка будет стоить дешевле, чем седан Century, который в Японии продается по цене от 19,6 млн йен или от 13 млн рублей.

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Фото: Toyota