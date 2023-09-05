Toyota показала новый внедорожник – Century

Тойота покажет новинку 6 сентября – это новый внедорожник

На тизере видно фару, капот бампер и решетку радиатора новинки. Также в кадр попала часть зеркала заднего вида. Это новый Century, который покажут 6 сентября на Youtube-канале Тойоты.

Сначала разговоры о внедорожнике Century казались какой-то дикостью. Ведь долгие годы под этим названием выпускался люксовый седан. С другой стороны, японский автопроизводитель уже не первый раз превращает модель в бренд. Например, когда-то из Toyota Crown появился бренд Lexus.

Пока новинку Toyota – внедорожник Century – можно видеть только на тизере

Однако единственное тизерное изображение – весомое доказательство скорого появления новой модели. И это будет тот внедорожник, владелец которого чаще будет ездить сзади.

Седан Century, который продавался только в Японии, всегда был автомобилем с водителем, и Toyota хочет сохранить традицию модели (а теперь – марки).

Внедорожник построен не на базе седана. Он создавался на базе нового Grand Highlander. Длина автомобиля составит около 518 см.

Машину оснастят гибридной силовой установкой, позаимствованной у Lexus TX 550h+. В ее основе – 3,5-литровый двигатель V6. Мощность внедорожника Century составит 406 лошадиных сил. Седан Century продается с двигателем V8.

Century будет заметно дороже, чем Land Cruiser, но дешевле, чем седан Century. И он будет продаваться не только в Японии.

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Фото: Toyota